Calcio:Spalletti,'fischi a San Siro?Li ho presi dappertutto'

(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - ''Spero che non mi fischino a San Siro, ma a me possono fare quello che gli pare. I fischi li ho presi da tante parti, ma io devo valutare soltanto il mio lavoro''. Luciano Spalletti non teme una eventuale brutta accoglienza a da parte dei tifosi dell'Inter. ''Quando vado via da un club - dice in conferenza stampa alla vigilia della partita - guardo se ho lasciato conti migliori per la società e se ho fatto anche qualche risultato''. ''All'Inter - conclude - ho conquistato il quarto posto e poi sono andato a casa perché mi ci avevano mandato. Ma faccio delle valutazioni poi vanno fatte perché in base alle possibilità che uno ha a disposizione . Se uno può spendere 240 milioni di stipendi non sono uguali a 100 perché si vanno a prendere giocatori dal Chelsea, dal Manchester United o dal City che sono più a abituati a vincere di altri''. (ANSA).