Blue Origin, la società spaziale di Bezos in visita a Napoli

Una business community tra lo Spazio campano e Blue Origin, la società multinazionale statunitense fondata da Jeff Bezos. È questo l'obiettivo degli incontri che si terranno lunedì 22 e martedì 23 novembre 2021 alla presenza di Michael Callari - commercial sales director Emea di Blue Origin - ed i vertici, industriali ed istituzionali, del comparto spaziale regionale.

Si parte lunedì 22 novembre presso la sede del Polo Tecnologico Aerospaziale "Fabbrica dell'Innovazione" (via Gianturco, 31 Napoli). Il meeting, introdotto da Giovanni Squame, presidente Ali e Luigi Carrino, presidente del Dac (Distretto Aerospaziale Campano), vedrà la partecipazione di Asi (Agenzia Spaziale Italiana), Dass (Distretto AeroSpaziale della Sardegna), Cira (Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale) - dove è prevista una visita ad hoc - e la Fondazione Idis -Città della Scienza.

Il programma proseguirà martedì 23 novembre con Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, l'istituto bancario delle startup innovative e a seguire l'incontro con il vicesindaco di Napoli, Maria Filippone e in Regione Campania con l'assessore alla Ricerca, Innovazione, Start Up e Internazionalizzazione, Valeria Fascione.

La Blue Origin è celebre in tutto il mondo per lo sviluppo di veicoli "riutilizzabili" di lancio, soprattutto per quanto riguarda il programma commercial crew development (CCDev) che progetta viaggi nello spazio per privati e aziende.

Michael Callari ha oltre 30 anni di esperienza nei servizi di lancio commerciale e business satellitare. Lavora in Blue Origin dal luglio 2017 come Direttore delle vendite commerciali per la regione Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) con sede a Parigi.

