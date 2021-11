Ambiente: a Procida fondo agricolo trasformato in discarica

(ANSA) - PROCIDA, 20 NOV - Una discarica non autorizzata di 10 mila metri quadrati è stata sequestrata a Procida dai carabinieri della compagnia di Ischia che hanno anche denunciato per inquinamento ambientale tre persone.

I militari hanno proceduto al sequestro dell'area, un fondo agricolo trasformato in discarica dal titolare di una azienda edile che l'aveva preso in fitto, e all'interno del quale sono stati rinvenuti anche rifiuti speciali e pericolosi.

I carabinieri hanno denunciato anche i due proprietari dell'area per mutazione illecita di destinazione d'uso; i due avevano dato in locazione il terreno come area ad uso commerciale. Oltre ai 10 mila metri quadrati sono stati sequestrati anche tutti gli attrezzi da lavoro trovati sul posto. (ANSA).