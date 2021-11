Covid: Regione-Psicologi, accordo per sostegno ai minori

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - La Regione Campania erogherà un contributo, sotto forma di voucher, alle famiglie in difficoltà socio-economica per il sostegno psicologico ai minori dai 6 ai 16 anni nella, fase attuale ed in quella del post-Covid.

E' quanto contenuto nel protocollo d'intesa tra la Regione e l'Ordine degli Psicologi della Campania, sottoscritto oggi..

L 'Ordine degli psicologi riceverà un contributo di 400 mila euro.

Gli psicologi, dopo la segnalazione del pediatra, saranno scelti dalle famiglie in una lista di professionisti fornita dall' Ordine.

Le famiglie svantaggiate otterranno un voucher utilizzabile per un massimo di 10 incontri con uno psicologo.

Se tutte le famiglie accedessero ai 10 incontri, in questa prima fase si potrebbero supportare 800 minori, ha reso noto l' Ordine degli Psicologi..

"È una bella iniziativa che riguarda i ragazzi e i bambini in una situazione estremamente delicata - ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca - assistiamo a episodi di cronaca a volte drammatici, quasi difficili da comprendere e metabolizzare. Sono segnali di una situazione di grande sofferenza umana che si accompagna a una sofferenza sociale. La Regione Campania è la prima ad avviare questa iniziativa" "Il protocollo è un passo significativo, perché rende concreti due aspetti fondamentali - ha detto il presidente dell' Ordine degli psicologi Armando Cozzuto - la tutela della salute dei cittadini, che è il mandato primario del nostro Ordine, e la promozione del ruolo dello psicologo. ".

Per l'assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini - "quello che più angoscia è il pensiero che ci possa essere un genitore che vede il figlio in grande disagio e non ha la possibilità di aiutarlo. Per questo abbiamo voluto questo protocollo d'intesa".

"Si potrà partire con un reale sostegno alle famiglie - ha detto il consigliere regionale Bruna Fiola, presidente della VI Commissione- e, con un protocollo a burocrazia zero". (ANSA).