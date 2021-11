Libri: Mostra Kêm al Macellum, il racconto in un catalogo

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Sarà presentato domani a Palazzo Migliaresi, nel Rione Terra di Pozzuoli (ore 18), il Catalogo della mostra Kêm tenutasi presso il Macellum (Tempio di Serapide) fino allo scorso 5 novembre 2021. L'evento è in collaborazione di Aporema o.n.l.u.s., referente culturale dell'ATI Macellum, e la Scuola di Scultura dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. In venti settimane, il sito archeologico si è relazionato con le 14 Sculture/installazioni appositamente create, 'per instaurare multiple percezioni tra storia e contemporaneità, tra antropologia visuale del luogo e sociologia moderna delle opere'.

Tra i tanti visitatori anche artisti come Jimmie Durham e Maria Thereza Alves. Gli studenti di Scultura hanno lavorato per oltre un anno alla realizzazione delle opere, in precedenza erano stati selezionati con il concorso bandito da Aporema, in seguito hanno potuto usufruire del contributo offerto dall'Istituto Caselli Real Fabbrica di Capodimonte per la cottura dei lavori argillosi. Artisti in mostra e opere in catalogo sono di Francesca Arduino, Gaetano Fabozzi, Antonio Flumeri, Salvatore Mancino, Tammaro Menale, Rebecca Miccio, Roberto Pesacane, Rosanna Pezzella, Alessandro Piromallo, Salvatore Russo, Biagio Salvati, Antonio Salzano, Noemi Saltalamacchia e Lucia Schettino.

Alla presentazione interverranno anche Fabio Pagano, Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei e Renato Lori, Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. (ANSA).