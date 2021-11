Covid: De Luca, restrizioni per no vax? Sarebbe il minimo

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Lockdown per i non vaccinati? "Sarebbe il minimo" risponde il governatore campano Vincenzo De Luca a chi gli chiede di commentare la richiesta di misure più stringenti avanzate dai governatori del Nord. "Cominciamo a capire - prosegue - qual è la ricaduta negativa di atteggiamenti irresponsabili che abbiamo conosciuto in queste settimane.

L'irresponsabilità di chi finge di scambiare per libertà democratica, quella che si chiama irresponsabilità". In precedenza De Luca aveva liquidato la cosa con una battuta: "Ci rimane solo il napalm o il lanciafiamme". (ANSA).