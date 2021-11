Covid: Carfagna, restrizioni? Pronti se situazione peggiora

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Per ora, "in Italia c'è una situazione diversa rispetto alla Germania e all'Austria, tutte le regioni sono in zona bianca, il sistema sanitario regge e la situazione è sotto controllo". Ma per il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna questo non significa "abbassare la guardia" e a chi le chiede se le restrizioni per i No vax possano rappresentare una soluzione risponde: "Se la situazione dovesse peggiorare siamo pronti a prendere ogni decisione utile per scongiurare l'avvento della quarta ondata, siamo pronti ad intervenire qualora la situazione dovesse peggiorare". (ANSA).