Covid:in Campania 675 positivi, aumentano tamponi effettuati

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - Sono 675 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Campania su 33.914 test esaminati, un numero nettamente maggiore rispetto a quelli esaminati nelle 24 ore precedenti (11.692). Cala, di conseguenza, il tasso di contagio che ieri era pari al 4,49% ed oggi è 1,99%.

Due i decessi nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Negli ospedali resta invariata la situazione nelle terapie intensive con 21 posti letto occupati, mentre aumentano i ricoveri in degenza con 302 posti letto occupati (+9). (ANSA).