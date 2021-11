Napoli: Manfredi, senza bilancio consolidato no assunzioni

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - Va in Consiglio comunale domani il Bilancio consolidato, strumento senza il quale l'amministrazione non può procedere ad assunzioni.

Un sì fondamentale come ha ribadito oggi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: "Abbiamo la possibilità di fare un numero limitato di assunzioni". "È chiaro che questa possibilità è subordinata all'approvazione de bilancio consolidato che ci consentirà entro fine anno di poter avviare una serie di procedure di assunzione che per noi sono assolutamente indispensabili", ha aggiunto. (ANSA).