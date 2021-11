Napoli: IV Municipalità; riapre storica sede via Tribunali

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - Riapre domani la sede della IV Municipalità in via dei Tribunali 227, ex Ospedale della Pace a Napoli. A nemmeno di un mese dall'insediamento arriva la prima decisione del neo presidente Maria Caniglia, supportata anche dal vicesindaco Mia Filippone, per dare una risposta concreta alle esigenze dei cittadini del centro storico di Napoli, dopo anni di chiusura e abbandono, dove i cittadini della IV Municipalità che risiedono nel cuore di Napoli sono stati costretti a recarsi in via Gianturco per un semplice atto demoanagrafico.

Parte dello storico stabile dovrà invece, nel prossimo futuro, essere oggetto di lavori di ristrutturazione e messa a norma.

"Era il primo punto del mio programma - afferma Maria Caniglia - fornire servizi al cittadino. La Municipalità è l'ente territorialmente più vicino alle persone e deve fornire loro servizi di prossimità.

Ringrazio il Vicesindaco Maria Filippone che, con grande sensibilità e determinazione, non ha fatto mancare il suo appoggio ad una iniziativa sollecitata anche dai candidati nella nostra Municipalitá e che si muove solo nell'interesse dei cittadini .

Proviamo con tutte le forze e grande determinazione a dare risposte. Ogni mattina centinaia di persone si presentano nella sede via dei Tribunali ma trovavano chiuso. Da domani finalmente potranno richiedere i loro documenti a pochi passi da casa".

