Mostre: Monetti, 'Mille Miliardi di alberi' a San Domenico

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - Il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore ospiterà la mostra di Enza Monetti "Mille Miliardi di Alberi", a cura di Loredana Troise, da sabato 4 dicembre 2021 (opening ore 16-18:30) fino a martedì 4 gennaio 2022.

"Mille Miliardi di Alberi" è un progetto che coniuga pensiero artistico e ricerca scientifica. Al centro ci sono l'albero icona cara all'artista, e l' essenza di una microscopica pianta acquatica, la Wolffia globosa, presente in mostra, che studiosi del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II inseriranno in specifici protocolli per la sua coltivazione nello spazio. Le eccezionali doti riproduttive e nutrizionali del vegetale, sono evidenziate dagli studi della professoressa Giovanna Aronne e del dottor Leone Ermes Romano.

Il titolo "Mille Miliardi di Alberi", richiama l'ambizioso obiettivo "One Trillion Trees", proclamato al G20 di Roma. Circa 30 i lavori, modulati sul senso del rispetto e della rinascita.

Il lavoro sulla Wolffia globosa rientra nell'ambito del progetto Super Food for Space finanziato dall' Ente Spaziale Europeo-ESA, SciSpaceETeam. Le opere in mostra sono presentate su supporti green ecology forniti dallo sponsor tecnico SAIB S.p.A. di Caorso - Piacenza, una delle principali aziende italiane produttrici di pannello truciolare grezzo e nobilitato, definito RPB -Regenerated Particle Board, in virtù del processo produttivo Rewood che recupera, trasforma e rigenera, ogni anno, circa 500 tonnellate di legno a fine vita. L'esposizione è patrocinata dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Plart, Museo d'arte, design e multimedialità, operativo su Napoli e Torino.

Catalogo on line Piervincenzo Nocera. (ANSA).