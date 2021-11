Covid: De Luca, no vax? No, no cervello

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - "Non sono no vax, sono no cervello, un'altra categoria" dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca bollando le proteste di queste settimane in occasione del giuramento di Ippocrate dei medici della provincia di Napoli.

"Il primo danno che fanno - ha detto De Luca nel suo intervento dal palco - è ai malati oncologici e a quelli di cuore o di diabete che se si ingolfano gli ospedali non avranno più cure. Col passare dei mesi il Covid si è banalizzato.

Fino a un anno fa c'era paura pure a entrare in un ospedale".

(ANSA).