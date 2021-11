Maratona di Napoli, in 1.500 in gara

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Napoli di corsa e strade chiuse al traffico veicolare: da alcune ore è in corso la prima edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, manifestazione che ha riportato una prova sulla tradizionale distanza dei 42,195 km in città dopo quasi sette anni. Al via quasi 1.500 iscritti, suddivisi tra maratona, mezza (Italiana Assicurazioni Neapolis Half) e la Sea Run, la non competitiva sulla distanza di 8 km.

Già giunti al traguardo i primi della mezza maratona: in campo maschile ha vinto il keniano Panuel Mkungo in 1.03.07, tra le donne la rappresentante del Burundi Cavaline Nahimana, 1.12.00. (ANSA).