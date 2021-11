Genetica, progetti di genitorialità e diritto: incontro a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 14 NOV - "Sperimentazione tra passato e presente - Genetica e Diritto nei Progetti di Genitorialità": questo il titolo della tavola rotonda in programma alle 15 di martedì prossimo, nella Cappella San Severo in Napoli.

All'incontro, che vede per la prima volta la Cappella che ospita il "Cristo Velato" impiegata per un evento scientifico culturale, prenderanno parte personalità del mondo giuridico e del mondo scientifico.

E' prevista la presenza di Manuela Militerni, presidente del Polo di Biodiritto M&C Militerni, che rivolgerà i saluti ai partecipanti. Introducono i lavori il prof. Giuseppe Amarelli, ordinario della cattedra di Diritto Penale dell'Università di Napoli Federico II, Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale di Napoli e Maria Alessandra Masucci, presidente del Museo Cappella San Severo.

La tavola rotonda coordinata dall'avvocato Giulia Fulgeri, componente del Comitato Etico dell' AOU Vanvitelli - Azienda dei Colli, moderata da Luigi Maruotti, presidente della IV Sez. del Consiglio di Stato, vedrà l'intervento del prof. Liberato Berrino, farmacologo dell'Università Vanvitelli, presidente del Comitato Etico Azienda Ospedaliera L. Vanvitelli e Ospedale dei Colli, di Annalisa Capuano, responsabile Centro Regionale Farmacovigilanza Campania, di Stefano Celentano, giudice del Tribunale di Napoli, prof.ssa Maria Paola Costantini docente di Diritto Sanitario e coordinatrice Nazionale Osservatorio giuridico SIRU, del prof. Francesco Paolo de Ceglia, ordinario di Storia della Scienza presso l'Università di Bari, del prof.

Lucio Romano, docente di Bioetica e membro nazionale per la Bioetica, del prof. Francesco Rossi professore Emerito di farmacologia, membro del centro Nazionale di Coordinamento dei Comitati Etici. Prevista la presenza dell'avvocato Antonio Tafuri, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. (ANSA).