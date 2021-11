Procida 2022: a Matera per capire i segreti da 'Capitale'

(ANSA) - MATERA, 13 NOV - ''Siamo al lavoro per l'anno di Procida Capitale italiana della cultura 2022 per far conoscere la storia: dall'esperienza di Matera Capitale europea della cultura 2019 vogliamo capire punti di forza, debolezze e impatto sulla comunità locale". Così il sindaco di Procida, Raimondo Ambrosino, in occasione dell'incontro nella Città dei Sassi tra l'associazione Volontari Open Culture 2019 e l'organizzazione di volontari "La Procida che Vorrei". (ANSA).