Natale: presidente Cciaa accende luminarie a Napoli

Sono 140 i chilometri di strada e 40 le piazze di Napoli che dalle 17 di oggi sono state illuminate a festa dalla Camera di Commercio. Il presidente dell'ente, Ciro Fiola, insieme con il sindaco, Gaetano Manfredi e l'arcivescovo, monsignor Domenico Battaglia, ha premuto il pulsante che ha acceso le luminarie del progetto "Illuminiamo il Natale di Napoli".

Alla cerimonia, che si è svolta nel Salone delle Grida di Piazza Bovio, hanno partecipato 10 bambini provenienti dalle Municipalità cittadine, un'ideale rappresentanza dei fanciulli di Napoli, è stato sottolineato.

"Natale è la festa dei bambini - ha detto Fiola - le luminarie, che non hanno la pretesa di essere opere d'arte, annunciano la festa dedicata ai più piccoli. E servono al commercio per incentivare gli acquisti e la ripresa dopo due anni di buio. Per questo, l'anno prossimo raddoppieremo: puntiamo a coprire 300 chilometri di strade".

Fiola, al termine della benedizione affidata a monsignor Battaglia, ha concluso: "Grazie alle luminarie abbiamo unito le periferie con il centro della città. Basta polemiche, siamo aperti a qualunque confronto e per questo ringrazio il sindaco Manfredi per avere accettato l'invito. Siamo persone che rendono i progetti realtà; non pianifichiamo nel vuoto. Chi ha idee è il benvenuto, ma nessuno pensi di creare ingerenze non richieste".

