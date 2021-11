Movida: Manfredi, coniugare svago con rispetto regole

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - "Dobbiamo coniugare le giuste aspettative dei nostri ragazzi, che ovviamente vogliono avere i loro momenti di svago e vivere la notte, e le attività degli esercenti, soprattutto gli esercenti seri che stanno investendo su attività di qualità, con il rispetto delle regole e soprattutto con la tutela dei minori". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all'indomani del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica che ha affrontato il tema della movida rispetto al quale sono state preannunciate "strette" sugli orari dei locali e sugli orari di vendita di alcol.

"Quello che si è visto nelle ultime settimane - ha sottolineato Manfredi a margine di un'iniziativa dell'Ordine degli psicologi della Campania - tanti ragazzini in preda all'alcol nelle notti napoletane, è qualcosa che ha colpito tutti, i genitori, le famiglie. Quindi dobbiamo trovare insieme la soluzione migliore per fare in modo che il diritto al divertimento si coniughi con il rispetto delle regole e con la tutela dei minori". Il sindaco ha evidenziato come "il tema dei minori sia una delle grandi emergenze che abbiamo non solo nella nostra città, ma in questo momento nel Paese. Napoli soffre di problematiche che sono ataviche e che si sono fortemente aggravate con la pandemia: il tema della dispersione scolastica, del disagio nelle varie forme in cui si esprime, il tema dell'abuso di alcol, che adesso è all'ordine del giorno. Stiamo discutendo di questo argomento proprio per cercare di venire incontro alle famiglie, di tutelare i ragazzi ed evitare che l'abuso di alcol possa distruggere il loro futuro. Oggi affrontare le grandi complessità che abbiamo davanti, aggravate dalla pandemia, richiede un'attenta analisi e - ha proseguito - anche un attento supporto psicologico dei nostri giovani. Sono molto contento che l'Ordine abbia deciso di impegnarsi ancora di più su questi temi perché potranno essere di supporto anche per l'attività di governo della nostra città". (ANSA).