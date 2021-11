Movida: controlli a Napoli, oltre 300 multe

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - Controlli sulla movida a Napoli: la Polizia Locale nel fine settimana ha effettuato numerosi interventi. Oltre alle violazioni al codice della strada ed al rispetto delle misure di prevenzione sanitarie, soprattutto a Chiaia, Bagnoli, Centro storico e Vomero. Per i locali e le attività imprenditoriali sono stati effettuati 77 controlli da cui sono scaturiti 31 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica in assenza della prescritta autorizzazione di impatto acustico.

Per quanto riguarda le verifiche al codice della strada sono stati effettuati 328 controlli ed elevati 305 verbali con 9 sequestri e la rimozione di 107 veicoli con carri gru. Gli agenti della Municipale hanno effettuato 173 controlli nei confronti dei titolari delle attività ispezionate e degli avventori elevando 9 verbali per il mancato controllo del green pass nonché per il mancato uso della mascherina all' interno dei locali.

Sul fronte dei controlli al trasporto pubblico sono stati sottoposti a controllo 68 taxi alla Stazione Centrale, nel centro storico e sul lungomare, sanzionandone quattro, uno per mancata revisione del veicolo, due per omissioni nel rilascio di ricevuta e una per la non esposizione del tariffario.

Infine dal centro storico, al Vomero e a Chiaia, per scongiurare la vendita e l'uso delle bevande alcoliche da parte di minori è stata verificata l'età di 35 giovani che erano intenti a consumare bevande ma che sono risultati però tutti maggiorenni. (ANSA).