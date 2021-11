Green Pass:Napoli; sfilano un centinaio 'giù mani da bimbi'

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - In poco più di un centinaio di persone sono scese in piazza oggi a Napoli per protestare contro il green pass.

Il corteo, scortato da un discreto numero di uomini delle forze dell'ordine, è partito da poco da Piazza Cavour e si sta dirigendo in direzione di Piazza Dante. I manifestanti - per la stragrande maggioranza senza la mascherina - urlano "green pass fascista " e "giù le mani dai bambini ". Il corteo sta causando disagi alla circolazione lungo via Foria.

Alcuni manifestanti hanno messo le mascherine ai polsi perché "il ministro ha detto che dobbiamo metterle e noi le mettiamo.

Noi ci sentiamo prigionieri di queste disposizioni". (ANSA).