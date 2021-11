Napoli; Manfredi, ci sarà limitazione degli orari della movida

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Per la movida "sicuramente ci sarà una limitazione degli orari". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti uscendo dagli uffici della Prefettura dove ha preso parte ai lavori del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

"Sulla definizione di questa limitazione gli assessori De Iesu e Armato - ha spiegato - stanno completando un giro di consultazione con tutti i portatori di interesse. Alla fine tireremo le file e deciderò".

Rispondendo alla domanda di una giornalista su eventuali reazioni dei commercianti, Manfredi ha detto: "Il tema è favorire quelle che sono le attività economiche nel rispetto delle regole e del diritto di tutti i cittadini, nel rispetto dei giovani. Vedere quelle scene di minorenni in preda all'alcol e senza controllo nella notte non fa onore a nessuno". (ANSA).