Napoli: lavoratori 'partecipate', no alle privatizzazioni

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Presidio di lavoratori delle partecipate del Comune di Napoli all'esterno del Maschio Angioino dove sta per svolgersi la prima seduta di Consiglio comunale dell'era Manfredi. I lavoratori dicono "no alla privatizzazione dei servizi essenziali". "No alla Giunta delle privatizzazioni" recita un cartello esposto da un lavoratore. I manifestanti affermano che il problema delle partecipate è "essere sotto organico. Se la città è sporca e i trasporti non funzionano è colpa del management delle società partecipate e non certo dei lavoratori".

Ai consiglieri comunali che entrano al Maschio Angioino, i lavoratori hanno chiesto di "non fare il doppio gioco e di far capire bene da che parte stanno". Al fianco dei manifestanti anche alcuni esponenti di Potere al Popolo con lo striscione: "Dove è il patto per Napoli?". (ANSA).