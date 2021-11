Napoli: assessore, ristoro su debito. Confronto aperto a Roma

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - ''Oltre ai fondi che arriveranno con il Pnrr, il Comune di Napoli ha bisogno anche di fondi legati all'ordinaria amministrazione, alla gestione quotidiana e c'è necessità anche di un ristoro rispetto al debito che è pesante''. Così Pierpaolo Baretta, assessore al Bilancio del Comune di Napoli, a margine della prima seduta di Consiglio comunale in corso al Maschio Angioino.

Questioni che - ha sottolineato - ''sono oggetto del confronto aperto a Roma e per il quale abbiamo ancora un po' di tempo perché la legge di bilancio è stata presentata in queste ore in Parlamento e dunque abbiamo ancora tutto il mese di novembre per lavorarci''. Baretta si è detto ''abbastanza fiducioso'' rispetto all'individuazione di una soluzione evidenziando che ''l'importante è il contenuto, il contenitore sarà quello che serve''. (ANSA).