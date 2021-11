Musei, 'Il sogno dell'eroe' di Leperino al Mann

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - 'Il sogno dell'eroe' nel Giardino delle Camelie del Museo Archeologico Nazionale di Napoli: dal 20 novembre (vernissage ore 16), la scultura dell' artista Christian Leperino diverrà parte della collezione permanente del Mann, donata dall'imprenditore Gianfranco D'Amato con Artbonus. La statua è stata modellata in argilla, gesso e cera, per poi essere fusa in bronzo; frammenti di barche e architetture in disuso sono innestati all'interno dell'opera.

Come una vittoria alata, che riecheggia un'antica Nike, la statua alta circa tre metri, è sostenuta ed abbracciata da un bambino.

"Nel creare la statua, mi sono ispirato alla Chiesa di Santa Maria della Misericordia ai Vergini, chiamata dal popolo Misericordiella. Un piccolo gioiello del Barocco napoletano, ma di più remota fondazione medioevale, la Misericordiella nella sua lunga storia ha vissuto decadenze e splendori. Da quasi cento anni era chiusa, abbandonata all'incuria e al degrado, depredata e trasformata in discarica, quando nel 2015 ho deciso di prendermene cura e di riportarla a nuova vita, liberandola dall'oblio e da tonnellate di macerie", commenta Christian Leperino. La Chiesa di Santa Maria della Misericordia ai Vergini, è sede del Centro per l'Arte Contemporanea Smmave, che fa parte del circuito ExtraMann, la rete di siti culturali nell'ambito del progetto Obvia (referente: Daniela Savy/ Università degli Studi di Napoli Federico II).

Pittore e sculture, Christian Leperino insegna Scultura presso l'Accademia di Belle Arti. Sue opere sono presenti in collezioni museali e spazi pubblici, tra i quali Museo Madre di Napoli, Mmoma-Moscow Museum of Modern Art, IICT di Tokyo. (ANSA).