Green Pass: Manfredi, allo studio misure per manifestazioni

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - "Il prefetto e il questore stanno facendo una valutazione di quali siano le aree da interdire alle manifestazioni, ci sarà un comunicato a breve da parte della Prefettura. Chiaro che dobbiamo sempre coniugare la sicurezza e il diritto dei cittadini di manifestare, un diritto riconosciuto costituzionalmente". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi dopo aver preso parte al comitato per l'ordine pubblico convocato dal nuovo prefetto di Napoli e prima dell'inizio del Consiglio Comunale.

"Credo - ha aggiunto Manfredi - che una soluzione equilibrata verrà dal prefetto e questo darà le risposte che tutti gli attori si aspettano, valutando caso per caso ma soprattutto cercando di equilibrare quello che è un diritto alla manifestazione con la situazione del momento che è molto complicata. Anche gli ultimi dati del contagio lo evidenziano".

Tra i temi sul tavolo anche il contrasto dei fenomeni criminali.

"Credo che mai come adesso - ha detto - c'è da un lato un tema di repressione e controllo, di competenza delle forze dell'ordine e della magistratura, dall'altro noi dobbiamo rispondere con un maggiore azione su quello che è lo sviluppo soprattutto nelle periferie, è il modo che come Comune possiamo mettere in campo per contrastare la criminalità. Soprattutto per quanto riguarda i giovani, abbiamo degli episodi che si stanno verificando che sono monitorati dalle forze dell'ordine e su cui ci sono delle indagini. Ma non dobbiamo mai abbassare la guardia, sappiamo come Napoli sia una città difficile e per una città difficile ci vuole una politica continua e pluriennale".

