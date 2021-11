Dialogo tra le Chiese, ripartono i 'Lunedì di Capodimonte'

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Lunedì 15 novembre, presso la sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, a Napoli, prenderà il via il ciclo d'incontri di formazione ecumenica 'I lunedì di Capodimonte per l'unità dei cristiani', il cammino delle Chiese cristiane a vent'anni dalla Charta oecumenica, promosso dal Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania e dalla stessa Facoltà Teologica.

Nata quattro anni fa per essere un laboratorio di dialogo e di unità, attraverso dibattiti, approfondimenti, lezioni frontali e seminari di ricerca, nella prospettiva della testimonianza comune, la rassegna 'I lunedì di Capodimonte' torna quest'anno in presenza. Il primo incontro in calendario, previsto appunto per lunedì prossimo, vedrà un dibattito a tre voci (una cattolica, una ortodossa e una protestante) nel quale saranno impegnati padre Edoardo Scognamiglio (teologo e presidente del Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania), Elisabetta Kalampouka Fimiani (vicepresidente Crccc e delegata della Chiesa ortodossa - Patriarcato ecumenico di Costantinopoli) e il pastore Jaime Castellanos (Chiesa Battista di Napoli). L'accesso agli incontri è consentito previa esibizione del green pass. (ANSA).