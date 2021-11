Uomo ucciso in un agguato a Napoli, indagini Polizia

(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Un uomo di 30 anni, Andrea Merolla, è stato ucciso nella serata di ieri a colpi d'arma da fuoco a Napoli. L'uomo si trovava a bordo di uno scooter, in via Caio Duilio, all'angolo con largo Lala, nel quartiere di Fuorigrotta, quando è stato avvicinato da altre due persone a bordo di scooter che hanno sparato contro di lui. L'uomo è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale San Paolo dove è morto. Sul fatto indaga la Polizia. Non si esclude nessuna pista, si indaga negli ambienti della criminalità del quartiere.

