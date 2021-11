Teatro: Augusteo, stagione abbonati dal musical alla prosa

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Musical, prosa di qualità, show e commedia napoletana: il Teatro Augusteo di Napoli ha pubblicato le date del cartellone di spettacoli inclusi nell'abbonamento alla stagione 2021/2022. Si parte il 3 dicembre, fino al 12, con "Non c'è niente da ridere" di Peppe Barra e Lamberto Lambertini, con Peppe Barra e Lalla Esposito. Dal 21 dicembre al 16 gennaio spazio allo spettacolo di Natale: Carlo Buccirosso e Biagio Izzo in "Due vedovi allegri". Dal 21 al 30 gennaio 2022, la scena sarà di Gianfranco Gallo con "Un vizietto napoletano", lavoro ispirato a "La cage aux folles", da lui scritto, musicato e diretto. Sul palco anche Gianni Parisi, Gianluca Di Gennaro e Salvatore Misticone.

Dal 4 al 13 febbraio 2022, Paolo Caiazzo rappresenterà "Ehi… Prof! Posso venire la prossima volta?" le vicende di un Prof ipocondriaco e dei suoi studenti, reduci da mesi di Didattica a Distanza. Dal 18 al 27 febbraio la compagnia Sonics in "Duum", creato e diretto da Alessandro Pietrolini, reduce da un successo europeo con musiche, effetti speciali, macchine sceniche e performance acrobatiche.

Dal 4 al 13 marzo protagonista assoluto sarà Francesco Cicchella, con il suo nuovo spettacolo. Dal 3 al 10 aprile sarà in scena "Rugantino", la commedia musicale di Garinei e Giovannini, con la regia originale di Pietro Garinei, le musiche di Armando Trovajoli e le scene e i costumi di Giulio Coltellacci. Protagonisti Serena Autieri (Rosetta) e Michele La Ginestra (Rugantino), con Edy Angelillo e con Massimo Wertmuller. Dal 22 aprile all'1 maggio gli abbonati potranno assistere alla commedia "Affetti collaterali" di Prem Dayal, con Giovanni Esposito e Francesco Procopio, per la regia di Carmine Borrino.

Completano la programmazione tantissimi eventi, show e concerti fuori abbonamento: Carmen Consoli, Raf e Tozzi, Enzo Gragnaniello, Ivan Granatino, Edoardo Bennato, Maurizio Battista, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Bohemian Symphony Orchestral Queen Tribute, Tiromancino, Joe Satriani. (ANSA).