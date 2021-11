Napoli,aumenta flusso cittadini per vaccini Mostra Oltremare

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Discreta folla stamattina alla Mostra d'Oltremare di Napoli per la somministrazione delle dosi di vaccino contro il covid. Anche gli addetti si dicono sorpresi del maggiore afflusso di cittadini che stanno effettuando i richiami ma anche la terza dose, spinti probabilmente dall'allarme sulla diffusione della quarta ondata del covid.

Davanti ai box vaccinali della Mostra si rivedono le file di persone in attesa, anche se non esagerate, ma con un flusso continuo di cittadini. Al momento sono circa 150 le persone nella Mostra.

"Prendiamo atto - commenta all'ANSA il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva - di un aumento dell'afflusso al centro vaccinale e auspichiamo che l'arrivo di cittadini aumenti di giorno in giorno perché significa che i cittadini hanno compreso che il vaccino è l'unica arma per combattere davvero il covid. Noi come asl siamo in campo tutti i giorni, continuando l'offerta delle somministrazioni per proteggere i napoletani". (ANSA).