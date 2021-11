Covid: Manfredi,serve responsabilità, a Napoli ragazzi gravi

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Ora più che mai, per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, "ci vuole responsabilità serietà, unità" perchè "la situazione è ancora molto complessa e non siamo ancora usciti dalla pandemia", Dice di "condividere in pieno le parole di Mattarella" e a Coffee Break, su La7, sottolinea anche che "mettere in contrapposizione i diritti costituzionalmente difesi come la libertà di manifestare e la tutela della salute è un errore".

"Questo è il momento dell'unione, del confronto civile, e di privilegiare il diritto alla salute in un momento in cui i più fragili sono colpiti", dice. "A Napoli abbiamo adolescenti colpiti dal virus con situazioni sanitarie estremamente gravi - conclude - serve responsabilità e poter consentire a tutti la possibilità di godere della ripresa economica". (ANSA).