Serie B: giudice sportivo; 3 giornate a Glik e Toure'

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Tre giornate di squalifica. E' questa la sanzione decisa dal giudice sportivo della Serie B, Germana Panzironi, a carico del difensore del Benevento Kamil Glik per avere, come si legge nel comunicato ufficiale, "al 25' del primo tempo, a giuoco fermo, colpito volontariamente il ginocchio di un calciatore avversario". Il polacco della squadra sannita era poi stato espulso.

Sempre in relazione alle partite della 2/a giornata, tre giornate sono state inflitte anche a Idirssa Touré del Pisa "per avere, al 15' del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una gomitata al volto un avversario". Anche il calciatore del club toscano era stato espulso.

Altri due giocatori del Pisa, Lucca e Nagy, sono stati squalificati per una giornata, così come Benedetti (Cittadella), Di Chiara (Reggina) ed El Kaouakibi (Pordenone). (ANSA).