Inchiesta tv su occupazione case, aggredita una troupe Rai

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 09 NOV - La troupe di Rai1 del programma "Storie Italiane" è stata aggredita oggi nel quartiere di Monterusciello di Pozzuoli (Napoli), in via Saba, mentre realizzava un servizio sul diffuso fenomeno delle occupazioni abusive delle abitazioni popolari.

Nel corso di un'intervista, realizzata dalla giornalista Carla Lombardi e dal cameraman a Raffaele, una delle vittime del fenomeno, l'occupante abusiva dell'alloggio, una donna incinta, prima ha inveito contro il gruppo, poi ha chiamato con il cellulare parenti ed amici che sono passati alle vie di fatto. Aggrediti i due inviati Rai, l'assegnatario dell'alloggio vittima dell'abuso con la sorella e l'avvocato. Nel parapiglia è andata distrutta la telecamera e gravi minacce sono state indirizzate al legittimo assegnatario della casa. L'episodio è stato seguito in diretta dallo studio Rai dal quale sono state allertate le forze di polizia. Al momento la zona è presidiata dalla forze dell'ordine si è comunque proceduto allo sgombero dello stabile. (ANSA).