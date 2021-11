Covid: in Campania 493 positivi, 13 decessi

(ANSA) - NAPOLI, 09 NOV - Sono 493 i casi positivi in Campania, nelle ultime 24 ore, su 29.252 test esaminati. Cala l'indice di contagio, come di solito accade dopo il fine settimana quando diminuisce il numero dei test esaminati. Se infatti ieri l'indice era pari al 3,46%, oggi è del 1,68%.

Aumenta, invece, il numero dei decessi: cinque nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Negli ospedali sale a 18 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri) e a 281 i ricoveri in degenza (+6 rispetto a ieri). (ANSA).