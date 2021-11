Turismo:bilancio ok per Sagra Castagna e pecorino a Vitulano

(ANSA) - VITULANO (BENEVENTO), 08 NOV - Bilancio positivo per la XXVIII edizione della Sagra della Castagna e del pecorino vitulanese svoltasi nel centro sannita con la partecipazione di migliaia di persone e organizzata dalla Pro Loco Camposauro in sinergia con il sindaco, l'Amministrazione Comunale e le associazioni presenti sul territorio. "Come presidente della Pro Loco Camposauro - dice Felicia Caporaso - non posso che esprimere piena soddisfazione per un evento che abbiamo voluto fortemente realizzare. Il desiderio di ritornare ad una agognata normalità, di far conoscere la nostra Vitulano, di proporre ed esportare le nostre eccellenze, ha reso le enormi fatiche organizzative più coinvolgenti e motivate. Abbiamo avuto riscontri positivi dai paesi vicini, dai visitatori provenienti dalla nostra e da altre regioni che hanno apprezzato la bellezza del nostro paese, della nostra montagna, la cultura che si ammira nei monumenti, nelle sculture, nelle Chiese". " Prosegue Caporaso: "Come non non parlare poi della buona cucina con sapori ed odori antichi, cibi realizzati con passione ed accuratezza per offrire il meglio, dolci realizzati con una tecnica antica e lunghissima e poi abbiamo avuto la 'Regina Castagna' grande protagonista con il pecorino vitulanese dal sapore intenso che ben si accompagna con il nostro Aglianico".

"Vitulano ha avuto conferma delle enormi potenzialità turistiche che sempre più potrebbero costituire un indotto importante per la nostra economia. La Proloco Camposauro, in questi sette anni della mia presidenza, con un Direttivo eccezionale, affiancata da soci motivati, testardi, lavoratori, fantasiosi da tantissimi vitulanesi ha saputo rendere questo evento un'opportunità per l'intera Valle Vitulanese" conclude il presidente della Pro Loco. (ANSA).