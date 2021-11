Maltempo: cade albero a Napoli, finisce su auto in sosta

(ANSA) - NAPOLI, 08 NOV - Un albero è caduto in piazza Cavour a Napoli, finendo su un'auto parcheggiata in strada. Secondo quanto si è appreso, non ci sarebbero persone coinvolte. Il crollo potrebbe essere collegato al maltempo che dalla scorsa notte ha portato in città piogge di diversa intensità nel corso delle ore. La zona è stata recintata. La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta gialla che era già in vigore, estendendola al pomeriggio di domani. (ANSA).