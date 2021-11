Incidente stradale nel Napoletano:due gravi, c'è anche bimbo

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 08 NOV - C'è anche un bambino di un anno ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santobono di Napoli, tra i feriti in un incidente avvenuto la scorsa notte lungo via Nazionale a Torre del Greco (Napoli) e nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli, due auto e uno scooter.

Sulla dinamica del sinistro, avvenuto all'altezza di un distributore di benzina e non distante dai locali che ospitano un ufficio postale, indagano gli agenti del locale commissariato di polizia, che hanno eseguito i rilievi e coordinato i soccorsi ai soggetti rimasti coinvolti. Due le persone trasportate in ospedale in codice rosso, tra le quali appunto il piccolo occupante di una delle due auto.

