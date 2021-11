Covid: in Campania 393 positivi, quattro decessi

(ANSA) - NAPOLI, 08 NOV - Sono 393, in Campania, i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 11.338 test esaminati.

Si alza il tasso di contagio, come avviene dopo tutti i fine settimana quando diminuisce il numero dei test: se ieri era pari al 3,37%, oggi è 3,46%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Negli ospedali lieve calo di ricoveri nelle terapie intensive con 17 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri), mentre aumentano a 275 i ricoveri in degenza (+9 rispetto a ieri).

