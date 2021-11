Troppa Lazio per la Salernitana, 3-0 senza repliche

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Tutto facile per la Lazio che torna a vele spiegate in zona Champions (è a -1 dal quarto posto), facendo un sol boccone della Salernitana, fino ad alcuni mesi addietro club che condivideva la proprietà di Lotito. Due gol nel primo tempo e uno nella ripresa mandano al tappeto i campani di Stefano Colantuono, che si erano presentati all'Olimpico con l'obiettivo di non perdere, o comunque di fare giocare meno possibile la formazione biancoceleste. Però, va preso atto che la Lazio - fra le squadre dei cinque maggiori campionati d'Europa - assieme all'Inter, non ha mai perso in casa nel 2021.

