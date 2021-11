'Magie Musicali' al via il 14 novembre a Pozzuoli

(ANSA) - NAPOLI, 06 NOV - Prende il via il 14 novembre alle 12 "Magie musicali", la seconda edizione della rassegna a cura di C.F.A. Accademia Musicale dei Campi Flegrei al Macellum di Pozzuoli (Napoli) in collaborazione con ATI Macellum. "Per questo secondo anno di rassegna - dice Enrica Di Martino, direttrice artistica della rassegna e presidente della C.F.A. - confermiamo il binomio arte e musica che tanto successo ha riscosso nella precedente edizione. Con l'ATI Macellum, che si occupa della gestione del tempio di Serapide Macellum, abbiamo individuato questo sito come location per le quattro tappe della nostra rassegna perché per un artista esibirsi in questi luoghi è un privilegio. La musica come rinascita, come occasione per rientrare nel vivo con il pubblico".

Il Trio electric violin minimal composto da Angelo Riccio (piano), Gianluca Pugliese (batteria) e Gianfranco Riccio (violino) inaugura la rassegna domenica 14 novembre con un repertorio strumentale tratto dalla musica pop new age con brani di Yruma, Ludovico Einaudi, Riopi e soprattutto di Yann Tiersen.

Il coro Eyael città di Pozzuoli, diretto da Enrica Di Martino, propone due concerti: sabato 27 novembre e domenica 18 dicembre.

Il repertorio, sottolineano gli organizzatori, "non solo rievoca il senso del Gospel con il suo ritmo ed il suo entusiasmo, ma contiene un messaggio ancora più forte di condivisione e di rinascita". I trenta elementi del coro con i tre solisti faranno conoscere al pubblico alcune delle canzoni più famose, arrangiate in maniera originale.

Un omaggio alla figura della donna è la proposta del trio Ave Maria melody composto da Enrica Di Martino (soprano), Gianfranco Riccio (violino), Angelo Riccio (pianoforte) che si esibirà il 5 dicembre. Il trio eseguirà un programma di musica sacra da Vivaldi a Mozart. I concerti rientrano nelle iniziative di valorizzazione del sito archeologico messe in campo da ATI Macellum che garantisce l'ingresso gratuito con visita guidata e concerto a seguire. (ANSA).