Calcio: De Laurentiis, scudetto ? mai parlarne

(ANSA) - NAPOLI, 06 NOV - ''Dello scudetto non bisogna mai parlare. Il Napoli sta vivendo un bellissimo momento, è primo in classifica e sono momenti che abbiamo già vissuto con Sarri.

L'importante è non mollare''.

Così' il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentis, a margine dell'inaugurazione in piazza Plebiscito del Villaggio allestito per "Race for the cure." Il patron del Napoli ha sottolineato che ''è anche bello avere delle squadre competitive che seguono perché altrimenti sarebbe troppo facile. Quando c'erano quelle squallidissime classiche in cui c'erano 10 punti di differenza tra la prima e la seconda - cosa che ho visto esiste anche in altre classifiche europee - diventa quasi disperante. Invece - ha concluso - il saper gestire bene un campionato distribuendo le forze rende tutto fino all'ultimo molto più intrigante e interessante'' (ANSA).