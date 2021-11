A Caserta si insedia il nuovo prefetto Giuseppe Castaldo

(ANSA) - CASERTA, 06 NOV - Si è insediato ufficialmente oggi alla guida della Prefettura di Caserta il Giuseppe Castaldo, 60 anni, che ritorna in questa provincia dopo l'incarico commissariale svolto nel Comune di Lusciano. Il nuovo prefetto Castaldo ha incontrato i dirigenti in servizio presso la Prefettura, il Sindaco di Caserta Carlo Marino, e i vertici delle Forze di Polizia (il Questore Antonio Borrelli, i Comandanti provinciali dei Carabinieri Patrizio La Spada e della Guardia di Finanza Giuseppe Furciniti) con cui ha tracciato un primo quadro della situazione sicurezza sul territorio provinciale. Nei prossimi giorni il neo prefetto di Caserta incontrerà tutte le altre autorità civili e religiose. Castaldo ha ringraziato il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per l'importante incarico, e ha garantito un impegno costante.

"Inizierò questa mia nuova avventura - ha detto - adoperandomi fin da subito, con determinazione ed umiltà, a favore di iniziative volte a rendere prossimo lo Stato alle singole comunità, nel contesto locale. Mi avvicino a questo nuovo incarico pronto all'ascolto, all'approfondimento e all'analisi dei temi locali, con lo spirito di fornire alla comunità risposte coerenti ed efficaci, dando attenzione alle persone e cogliendo l'essenza dei problemi". (ANSA).