Whirlpool: operaio,lettera licenziamento a me,non a famiglia

(ANSA) - NAPOLI, 05 NOV - E' in Piazza del Plebiscito a Napoli ad attendere l'arrivo del ministro Orlando, Francesco Petricciuolo, un operaio della Whirlpool che ha affisso sulla porta di casa un avviso dattiloscritto nel quale chiede all'ufficiale giudiziario, pronto a consegnargli la lettera di licenziamento, di riceverla direttamente nelle sue mani evitando di consegnarla ai familiari per non "turbare la psiche" della moglie e dei figli. "Mi troverà a chiedere l'elemosina - scrive l'operaio - presso il Santuario di Madonna dell'Arco e presso il Santuario di Pompei".

"Ho deciso di fare questo gesto - spiega oggi l'operaio - perchè mi preoccupo per i miei figli. Sono diversi anni che cerco di non fargli capire cosa stava accadendo in fabbrica.

Conto sul buonsenso di chi verrà a consegnarmi la lettera. Oggi sarò a raccogliere offerte qui in Piazza del Plebiscito. Le darò a chi ne ha più bisogno". (ANSA).