Salernitana: Colantuono, Ribery? Fiduciosi per la Lazio

(ANSA) - SALERNO, 05 NOV - "Ribery stamattina si è allenato con il gruppo, ha avuto una settimana molto particolare ma siamo molto fiduciosi di poterlo impiegare dall'inizio contro la Lazio". Così Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Lazio in programma domenica.

"Per noi è una partita importante, abbiamo necessità di fare punti. Dobbiamo restare attaccati ad un certo tipo di classifica. Sulla carta sono partite proibitive ma il derby con il Napoli deve servirci da lezione. Alcune partite possiamo giocarcele se le prepariamo bene. Dovremo essere bravi a non trascurare i dettagli", ha detto Colantuono.

In merito all'assetto tattico, poi, ha spiegato: "Mi auguro fortemente di recuperare Ribery, ma c'è ancora domani per verificare un'alternativa. Magari si potrebbe pensare in vista della sosta. Ma sinceramente sono molto fiducioso sulla possibilità di impiegare Franck dall'inizio. Poi strada facendo bisognerà trovare soluzioni per sostituirlo, magari anche a partita in corso. Bonazzoli? È un attaccante ma non avendo un giocatore a centrocampo che può cucire il gioco, dobbiamo farlo venti metri più avanti. Ma non è detto che il 4-3-2-1 non possa diventare 4-3-1-2 a partita in corso". (ANSA).