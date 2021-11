Renato Carosone, torna in scena 'L'americano di Napoli'

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - C'era una volta l'americano di Napoli, un maestro armato di sorriso, una canzone travestita da commedia all'italiana, o forse era il contrario. "Carosone, l'americano di Napoli" è il musical, interpretato da Andrea Sannino nel ruolo dell'artista di 'Torero', in programma al teatro Augusteo di Napoli dal 5 al 14 novembre.

In scena nel 2020 nel centenario della nascita del maestro ma sospeso causa restrizioni, lo spettacolo torna a teatro con testo e direzione artistica di Federico Vacalebre e con la regia di Luigi Russo. In scena con Andrea Sannino anche Raffaele Giglio, Giovanni Imparato, Claudia Letizia, Geremia Longobardo e Forlenzo Massarone. Vacalebre, biografo ufficiale del cantapianista, ha ripreso il suo musical di successo e l'ha rivisto senza tradirne gli assunti di partenza, che rendono lo show un viaggio al termine di uno stile, di un suono, di un'arte nazionalpopolare, eppure veracissima. Una compagnia teatrale giovanissima, con band e dj in scena, con un corpo di ballo electroswing, interpreta la storia del più moderno dei musicisti italiani, dei suoi complici Gegè Di Giacomo e Peter Van Wood, del suo amico Fred Buscaglione, di maggiorate di altri tempi pronte a ballare come novelle 'Maruzzelle'. Gli arrangiamenti musicali sono di Lorenzo Hengeller. Remix di Gransta MSV. Coreografie di Ferdinando Arenella. Scenografie di Massimiliano Pinto. Costumi di Antonietta Rendina. Disegno luci di Gianluca Sacco. Suono di Daniele Chessa. Il musical è una produzione Gestione Attività Teatrali, in collaborazione con il teatro Trianon Viviani. (ANSA).