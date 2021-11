Nel Napoletano operaio in nero con reddito di cittadinanza

(ANSA) - POZZUOLI, 05 NOV - Nel corso di controlli effettuati presso aziende dell'area flegrea dai carabinieri della stazione di Pozzuoli insieme ai colleghi del nucleo operativo Gruppo Tutela lavoro di Napoli è stato individuato un lavoratore 'in nero' che percepisce il reddito di cittadinanza. Denunciato a piede libero per violazione delle norme sul lavoro e sulle normative anti-covid l'amministratore unico dell'azienda che si occupa del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti.

L'operaio, percettore del reddito di cittadinanza, è stato segnalato all'Inps. Per l'amministratore unico, inoltre, sono scattate sanzioni che ammontano a più di 7mila euro. L'attività imprenditoriale è stata sospesa. (ANSA).