Whirlpool: Manfredi, operai un esempio giusto stargli vicino

(ANSA) - NAPOLI, 04 NOV - "Dobbiamo essere molto vicini ai lavoratori della Whirlpool che sono un esempio di quello che dev'essere la difesa del lavoro, dell'impresa e dell'industria nel nostro territorio. Sicuramente ci vuole un impegno per garantire loro un futuro lavorativo e so che il Governo sta lavorando con il consorzio di imprese che dovrebbe garantire una ripartenza del sito con una prospettiva industriale solida in tempi rapidi entro fine anno. Mi auguro che ciò avvenga". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando la vicenda dei lavoratori Whirlpool destinatari in queste ore delle lettere di licenziamento. Il sindaco si è detto "vicino" ai lavoratori, ed ha ribadito di seguire "da vicino anche con il Governo la vertenza". (ANSA).