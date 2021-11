Giovani uccisi: salme in chiesa a Portici per camera ardente

(ANSA) - PORTICI, 04 NOV - Sono appena giunte in piazza San Ciro le salme di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro i due giovani uccisi a colpi di pistola la notte tra il 28 e il 29 ottobre scorsi a Ercolano (Napoli). Al loro ingresso in chiesa sono state salutate da un lungo applauso. Tra poco verrà aperta la camera ardente nella chiesa di San Ciro. Tra i primi ad arrivare il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Cuomo.

All'esterno in piazza si stanno radunando gruppi di persone, amici e conoscenti per l'ultimo saluto. Alle 15.30 i funerali saranno celebrati dall' arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia.

(ANSA).