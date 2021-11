Giovani uccisi: palloncini bianchi per l'ultimo saluto

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 04 NOV - Con un lungo applauso e un lancio di palloncini bianchi la citta' di Portici ha dato l' ultimo saluto a Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, i due giovani uccisi a colpi di pistola la notte tra il 28 e il 29 ottobre scorsi a Ercolano (Napoli). Tra lacrime e commozione poco fa sono uscite le bare dei due giovani. 'Giustizia! Giustizia! Giustizia!'' urlano le persone radunate in piazza San Ciro. Ad officiare la funzione nella chiesa di San Ciro l' arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia che, in un passaggio dell' omelia ha detto: "la nostra preghiera oggi e' per queste famiglie che sono nel pianto: per le famiglie di Tullio e di Giuseppe, distrutte da una ferita irreversibile, da una spada che trafigge il cuore, da una mancanza impossibile da colmare a cui solo il tempo e la fede daranno consolazione. Ma la nostra preghiera e' anche per i familiari di chi, afferrati da una incomprensibile violenza, ha ucciso questi due nostri figli facendo precipitare nel dolore, nella disperazione e nello smarrimento anche la propria famiglia, anch' essa addolorata e basita per quanto accaduto". (ANSA).