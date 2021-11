Europa League: Legia Varsavia travolto dal Napoli, 1-4

(ANSA) - NAPOLI, 04 NOV - Passa il Napoli sul campo del Legia Varsavia e si sistema al primo posto in classifica nel girone di Europa League. Finisce 1-4 dopo un primo tempo di sofferenza nel quale gli azzurri, andati in svantaggio dopo soli dieci minuti di gioco, devono soffrire non poco per raddrizzare la partita.

Nel secondo tempo i partenopei, grazie anche a due calci di rigore, ribaltano il risultato e chiudono in scioltezza una gara che diventa fondamentale per il cammino della squadra in Europa.

Quella del Napoli è una vittoria perfino più netta di quel che dica il punteggio finale. La superiorità degli azzurri sugli avversari è schiacciante e il possesso palla raggiunge quasi il 70 per cento.

Le reti: pt 10' Emreli; st 5' Zielinski (rig), 29' Mertens (rig), 33' Lozano, 45' Ounas. Angoli: 7-0 per il Napoli. (ANSA).