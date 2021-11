Europa League: Legia Varsavia-Napoli 1-4

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Napoli batte Legia Varsavia 4-1 (1-0) in una partita della 4/a giornata del Girone C dell'Europa League disputata sul terreno del Municipal Stadium Marshal Jozef Pilsudski di Varsavia. I gol: nel primo tempo Mahir Madatov per i polacchi; nel secondo tempo per il Napoli, Zielinski su rigore al 6', Mertens al 30', Hirving Lozano al 34' e Ounas al 45'.

