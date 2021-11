Maltempo:Campania;prorogata allerta meteo fino a domani sera

(ANSA) - NAPOLI, 03 NOV - E' stata prorogata l'allerta meteo in Campania fino a domani sera; la Protezione Civile della Regione ha, infatti, prorogato l'avviso di allerta fino alle 23.59 di domani con livello Giallo su tutto il territorio ad esclusione delle zone 7 e 8 (Tanagro e Basso Cilento).

Attualmente è' in vigore fino alle 8 di domani mattina l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile con le seguenti specifiche - livello Arancione sulle zone 1,2,3 e 5 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele).; - livello Giallo sulle restanti zone della Campania.

Si prevedono ancora precipitazioni locali anche a carattere di intenso rovescio e raffiche di vento. A questo quadro meteo è associato un possibile dissesto idrogeologico localizzato con criticità di livello Giallo e possibili fenomeni di impatto al suolo come: - Ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale; - Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; - Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; - Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); - Possibili cadute massi in più punti del territorio; - Occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli anche in assenza di precipitazioni.; ;La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di mantenere in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi Piani comunali.

La Sala operativa sta monitorando l'evolversi dei fenomeni. Le situazioni più critiche nel Casertano e nell'area a nord di Napoli dove si registrano numerosi allagamenti. Volontari della protezione civile regionale mobilitati a supporto dei Comuni.

